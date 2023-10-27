Selendi Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. İlayda Kılıç tarafından Fatih Ortaokulu idarecilerine, öğretmenlerine, personeline ve velilerine yönelik bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

Okulun toplantı salonunda yapılan seminerde Selendi Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. İlayda Kılıç tarafından verilen seminer, sinevizyon gösterileri ile desteklendi. Dr. Kılıç, "Kaymakamlığımız koordinesinde okullarımızda bu eğitimleri veriyoruz. Bağımlılıkla sadece ülkemizde değil, dünyada da çok büyük problem haline geldi. Gençlerimizin farklı bağımlılık türleriyle yaşadığı problemlere farklılık kazandırmayı önemsiyoruz. Alkol, madde, tütün, davranışsal bağımlılıklar, teknoloji ve kumar olmak üzere her türlü bağımlılıkla ilgili çalışmalar yürütüyoruz." diye konuştu.

Dr. Kılıç, bağımlılığın ne olduğu ve bağımlılıklardan korunmak için neler yapılması gerektiğiyle ilgili seminer katılımcılarını bilgilendirdi.