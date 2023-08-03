Okul bahçelerinin sosyal, sportif alanlarında iyileştirme ve düzenlemeler yapmak amacıyla başlatılan asfaltlama çalışmalarının ilk durağı Bayburt Lisesi oldu. Yeni okul dönemine yetişmesi için hummalı çalışmanın yürütüldüğü asfaltlama ve düzenleme çalışmalarını İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Salık yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

2023-2024 Eğitim ve Öğretim Takvimi’ne göre 11 Eylül’de başlayacak okullar için çalışmaların aralıksız olarak devam ettiğini belirten Salık, okullardaki bütün eksiklikleri yaz döneminde bitirme giderme gayretinde içerisinde olduklarını söyledi.

Bununla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi’ni paylaştı. Buna göre, ilk ders zili 11 Eylül’de çalacak. Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.