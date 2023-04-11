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Öğrencilere afetler konusunda bilgilendirmeler veren ekipler daha sonra okulda afet tatbikatı gerçekleştirerek, okulu afete hazırlıyor.

Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü, Düzce’de okulların afete hazırlanması için çalışmalarını sürdürüyor. AKUB ve Düzce AFAD işbirliğinde okul ziyaretleri gerçekleştiren ekipler, öğrencilere ’Okulum afete hazır’ yarışmasına hazırlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ve AFAD işbirliğinde başlatılan ’Okulum afete hazır’ yarışması çerçevesinde Düzce’de okullar afetlere hazırlanıyor.

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