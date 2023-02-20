Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 deprem sonrası ara verilen 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılının ikinci döneminde bu gün öğrenciler ders başı yaptı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 deprem sonrası ara verilen 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılının ikinci döneminde bu gün öğrenciler ders başı yaptı.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde gece saatlerinde 7,7, gündüz saatlerinde Elbistan ilçesinde ise 7,6 şiddetinde meydana gelen ve 10 ilde hissedilen deprem sonrası ara verilen 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılının ikinci yarısı 71 ilde bu gün başladı.

Kırklareli’nde de öğrenciler sabahın erken saatinde okullarına geldi. Öğrenciler arkadaşlarıyla özlem giderdi, bahçede zil çalana kadar oyunlar oynadı.

Öte yandan Deprem sebebiyle 126 afetzede öğrenci eğitim ve öğretim hayatına Kırklareli’nde sürdürecek.