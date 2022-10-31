DÜZCE (İHA) – 112 Acil Çağrı Merkezinin bilinirliğini arttırmak üzere Düzce’de okullarda 112 tanıtım etkinlikleri başladı.

DÜZCE (İHA) – 112 Acil Çağrı Merkezinin bilinirliğini arttırmak üzere Düzce’de okullarda 112 tanıtım etkinlikleri başladı.

112 Acil Çağrı Merkezinin bilinirliğini artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Düzce’de okul ziyaretleri başlatıldı. Bu çerçevede Farabi Anadolu Lisesini ziyaret eden 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ekipleri öğrencilere “Sadece Acil Durumda 112” hakkında yapılan sunum ve bilgilendirmenin ardından okul genelinde öğrencilere 112 tanıtım broşürü ve kitap ayracı dağıtıldı.