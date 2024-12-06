Zonguldak’ta okul sporları kapsamında düzenlenen güreş müsabakalarında Çaycuma’ya birincilik geldi.

Zonguldak’ta 7 düzensiz göçmen yakalandı Zonguldak’ta 7 düzensiz göçmen yakalandı

Nuran-Celal Gülşen MTAL Lisesi öğrencisi rakibini tek hamlede minderde tuş etmeyi başardı. 28 Kasım tarihinde Zonguldak’ta düzenlenen okul sporları güreş müsabakaları tamamlandı. Çaycuma ilçesinde bulunan Nuran-Celal Gülşen Mesleki Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) 11/A sınıfı öğrencisi Hüseyin Efe Aktaş, düzenlenen güreş müsabakasından başarı elde etti. İl merkezinde düzenlenen final müsabakasında A Serbest Stil kategorisinde yer alan Hüseyin Efe Aktaş, rakibini bir hamlede tuş etti ve minderde başarı kazandı.

Hüseyin Efe Aktaş, güreş müsabakasından Zonguldak birinciliği elde etti ve Çaycuma’ya başarı kazandırdı.

Kaynak: iha