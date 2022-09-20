DÜZCE (İHA) – Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde okullarda ki iş sağlığı ve güvenliği için çalışmalarını sürdüren İşyeri Sağlık ve Güvenlik birimi taşındı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde okullarda ki iş sağlığı ve güvenliği için çalışmalarını sürdüren İşyeri Sağlık ve Güvenlik birimi taşındı.

Düzce’de okullarda ki iş sağlığı ve güvenliği için çeşitli çalışmalar gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki İşyeri Sağlık ve Güvenlik birimi Şerefiye Mahallesi Cumhuriyet Sokakta ki binada hizmete girdi. Sivil Savunma Hizmetleri Bürosu ve İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ek hizmet binasına geçerek burada da okullara hizmet vermeye devam edecek.