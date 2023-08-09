Mersin'de yeni ders yılı hazırlıklarını inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca,"2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk gününde 4 milyon kitap, evlatlarımızı masalarında bekliyor olacak" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, kent genelinde devam eden 2023-2024 ders yılı hazırlıklarını yerinde incelemeyi sürdürdü. Son olarak merkez Akdeniz ilçesinde yer alan kitap depolarını yerinde gören Koca, 4 milyon kitabın eğitim öğretimin ilk gününde öğrencilerin masalarında hazır olacağını ifade etti.

İnceleme sonrasında açıklamada bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, "Mersin genelinde tüm ilçelerimizde yeni eğitim öğretim yılı için Milli Eğitim Bakanlığımızın himayelerinde çalışmalarımızı hızla yürütüyoruz. 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk gününde 4 milyon kitap, evlatlarımızı masalarında bekliyor olacak. Her ilçemizin depolarında bakanlığımız tarafından gönderilen kitapları toplamaya devam ediyoruz. Amacımız yeni eğitim öğretim yılına eksiksiz olarak başlamak, eğitimde fırsat eşitliği çerçevesinde evlatlarımıza en iyi imkanları sunmaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.