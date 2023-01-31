Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü ikinci yarıyıl öncesi şehirdeki 25 okulun tuvaletinde bakım ve onarım yaptı.

Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü ikinci yarıyıl öncesi şehirdeki 25 okulun tuvaletinde bakım ve onarım yaptı.

2022-2023 eğitim öğretim döneminin ikinci yarıyılının başlayacağı 6 Şubat tarihi itibarıyla Eskişehir’de 168 bin 43 öğrenci ders başı yapacak. Eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için okul öncesi eğitim, mesleki eğitim gibi birçok alanda yatırımlar devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı “2023 Türkiye Yüzyılı, Eğitimin Yüzyılı” vizyonuyla reform niteliğinde projeleri hayata geçiriyor. Bu projelerden biri olan “Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi” hayata geçirildi. Fiziksel şartların iyileştirilmesi için onarım ve donatım ihtiyacı olan her okul bu projelerden yararlanıyor. Eskişehir’de de okulları yeni eğitim öğretim dönemine hazır hale getirmek için okullardaki bakım ve onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bakanlığın projeleri çerçevesinde il genelinde 25 okulun tuvaletleri baştan aşağı yenilendi.