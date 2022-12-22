Bilecik’te görsel sanatlar öğretmeni ile öğrencileri tarafından yapılan eserler okula renk kattı.

Bilecik’te görsel sanatlar öğretmeni ile öğrencileri tarafından yapılan eserler okula renk kattı.

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde yapılan özverili çalışmalar ile görsel sanatlar öğretmenleri ve öğrenciler kendi eserlerini okullarında yansıtıyorlar. Boş vakitlerini okula ve öğrencilere adayan öğretmenler koordinasyonundan öğrenciler hem eğitim görüyor hem de üretmenin hazzını yaşıyorlar. Bu çalışmaların en güzel örneklerinden biri de Gölpazarı Cengiz Topel İlk ve Ortaokulu’nda yaşandı. Eserleri gören veliler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yapılan bu güzel etkinliğin çocuklar için çok anlamlı olduğunu ifade eden veliler öğretmenlere ve çocuklarına teşekkür ettiler.