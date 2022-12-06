Müsabakalar sonunda dereceye giren ekipler için ödül töreni düzenlendi. Dereceye giren sporcular 19-23 Aralık’ta Ankara’da yapılacak “Okul Sporları Eskrim Türkiye Şampiyonasında” Sivas’ı temsil edecek.

Mecnun Otyakmaz Spor Salonunda düzenlenen müsabakalar küçükler, yıldızlar, gençler; epe ve kılıç kategorilerinde gerçekleştirildi. 15 okuldan 57 sporcunun katıldığı eskrim müsabakalarında sporcuların performansları izleyenlerin beğenisini topladı.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Eskrim İl Birinciliği organizesinde Sivas’ta düzenlenen “Okullar arası Eskrim İl Birinciliği” müsabakaları sona erdi.

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