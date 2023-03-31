Erzurum’un Oltu ilçesinde Okullar Arası Zeka Oyunları Turnuvası düzenlendi. İlkokul ve ortaokul öğrencileri turnuvada finale kalmak için kıyasıya yarıştı.

Oltu Cumhuriyet İlkokulu tarafından düzenlenen Oltu Okullar Arası Zeka Oyunları Turnuvasına ilk ve ortaokul seviyesinde 54 öğrenci katıldı. turnuvada öğrenciler kıyasıya yarıştı. Turnuvada birinci olan öğrencilerin isimleri ise şöyle; Kulami oyunu Rukiye Anık, Reversi oyunu: Ebru Altaş, Mangala oyunu: Elifsu Aykurt, Pentgo oyunu: Batu Özdemir, Küre oyunu: Alperen Bayrakçı. İlkokulda ise Mangala oyunu: Muhammed Said Aydemir, Equlibrio oyunu: Oğuzkağan Özdemir, Küre oyunu: Arda Karabulut, QBİTZ Oyunu: Muhammed Said Demir, Pentgo oyunu: Ali Eymen Sarıoğlu birinci oldular.

Birinci olan öğrenciler 25 Nisan 2023 tarihinde Erzurum’da yapılacak olan il finalinde Oltu ilçesini temsil edecekler. Oltu Cumhuriyet Ortaokulu Matematik Öğretmeni Özgür Mutlu Karabulut, “Türkiye geneli akıl ve zeka oyunları federasyonu tarafından düzenlenen 5. akıl ve zeka oyunlarının turnuvasına 30 ilkokul, 24 Ortaokul katılım sağladı. Toplamda 54 öğrencimiz turnuvada ter attı. Bu akıl ve zeka oyunlarının çocuklara farklı görüş, düşünce, bilgi ve yetenekler kazandırdığına inanıyoruz. Bu tür turnuvalara katılım daha fazla olursa daha güzel turnuvalar yapabiliriz” dedi.