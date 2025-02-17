Aydın’da düzenlenen Okullar Arası Yıldız Kız-Erkek Futbol İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Okullar Arası Yıldız Kız-Erkek Futbol İl Birinciliği Müsabakaları, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Büyük heyecanla tamamlanan müsabakalara 12 erkek takımı ve 4 kız takımı olmak üzere toplam 300 sporcu ve antrenör katıldı. Müsabakalar sonucunda kızlar kategorisinde şampiyonluğu Söke Savuca Ortaokulu elde ederken, erkekler kategorisinde ise Söke Feride Raşit Kalkan Ortaokulu şampiyon oldu. İl Birinciliği unvanını kazanan takımlar, 18-20 Mart tarihleri arasında Türkiye genelinde düzenlenecek olan Okul Sporları Grup Yarışmalarında Aydın’ı temsil edecek.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "Turnuvaya katılan tüm sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik eder, grup müsabakalarında başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.