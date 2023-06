Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin sıfır atık bilinci oluşması için düzenlediği ve geçtiğimiz günlerde sonuçlanan “Okullar Arası Sıfır Atık Yarışması”nın ödül töreni gerçekleşti.

Sıfır atık konusunda birçok platformda faaliyet yürüten Selçuklu Belediyesi gelecek nesiller için de yeni çalışmalar ortaya koyuyor. Bu çerçevede Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında düzenlenen ve geçtiğimiz günlerde sonuçlanan “Okullar Arası Sıfır Atık Yarışması”nın ödül töreni Sille Seyir Tepesi’nde gerçekleşti. Ödül töreni organizasyonu öncesinde ilkokul kategorilerinde en fazla atık toplayarak birinci olan Özel İdare 100. Yıl İlkokulu öğrencileri için “Sıfır Atık Pikniği” gerçekleştirildi. Sıfır Atık prensiplerine uygun olarak gerçekleşen piknikte çevre hassasiyeti gözetilerek plastik ürünler yerine cam ürünler tercih edildi. Ortaokul ve lise kategorisinde birinci olan okullar için de piknik organizasyonu devam edecek. Ödül töreni öncesinde protokol üyeleri öğrencilerin sıfır atık çalışmalarından oluşan sergisini ziyaret etti. Seyir Tepesi’ne gelen veliler pikniklerini yaparken çocuklarda Selçuklu Belediyesi tarafından oluşturulan etkinlik alanında çocuklar Sıfır Atık temalı Nasrettin Hoca Oyunu, sahne showları, şişme oyun grupları ve atölye etkinlikleri ile gün boyunca gönüllerince eğlendi. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop çocuklara çevre ve sıfır atık hassasiyetleri nedeniyle teşekkür etti, onlarla yakından ilgilendi.

“Selçuklu olarak ‘Çevre ve Sıfır Atık’ konularında her zaman öncü olduk”

Ödül töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bizim için aslında uzunca bir süreç oldu. Çünkü yaklaşık 103 okuldan öğrencilerimiz 5 ay boyunca geri dönüşüm atıklarını topladılar ve bunları düzenli bir şekilde bize getirdiler, teslim ettiler. Bu 5 aylık sürecin sonunda da en çok atığı toplayan okullarımız, sınıflarımız belli oldu. Ben öncelikle bu projeye dahil olan, bu projeye katkı sunan, emek veren bütün öğretmenlerimizi, bütün idarecilerimizi, öğrencilerimizi ve bütün velilerimizi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Projeye başlarken bu kadar ilginin olacağını biz tahmin edememiştik. Hakikaten çok mutlu olduk. Bugün burada bu programda sadece ilkokuldan projeye katılım sağlayan ve ödül alacak olan okullarımızın öğrencileri var. Ortaokul ve lise öğrencilerimizi yarın ve diğer gün ertesi gün yine burada programda misafir edeceğiz. 70 binin üzerinde öğrencimiz bu programa katıldı. Türkiye’de herhalde bu çerçevede bu katılımla bir geri dönüşüm programı bu zamana kadar icra edilmemiştir. Selçuklu olarak her zaman öncüyüz ve her zaman farkımızı gösteriyoruz. Bütün kurumlarımızla, bütün idarecilerimizle, öğrencilerimizle velilerimizle her zaman öndeyiz. O yüzden ben ayrıca bu konudaki çok büyük katılım ve katkılarından dolayı özellikle idarecilerimize ve öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum. Onların özverili çalışmaları sonucunda böyle bir neticeyi elde etmiş olduk. Çok ciddi manada geri dönüşüm topladık ve asıl önemlisi çocuklarımız, öğrencilerimiz geri dönüşümle ilgili, sıfır atıkla ilgili çok büyük bir farkındalığı elde etmiş oldular. Tabii geri dönüşüm, sıfır atık projesi bizim için çok önemli. Selçuklu Belediyesi olarak Emine Erdoğan’ın Sıfır Atık Projesini başlatmasından önce de aslında geri dönüşümle ilgili ciddi çalışmalar yapıyorduk. Ama Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Sıfır Atık Projesini başlattıktan sonra artık bu bütün Türkiye’ye yayılan ve herkesin sahiplendiği bir projeye dönüştü. Biz de yine bu projede her zaman olduğu gibi öncülük yapıyoruz. Sıfır Atık Müdürlüğünü kuran, Sıfır Atık Meclisini oluşturan, gönüllülerimizi de işin içine dahil etmek için ‘Çevre Sıfır Atık Gönüllü Platformu’nu oluşturan ilk belediyeyiz. Bu ilkleri yaşadıktan sonra tabi ki bu katılım bu ilgi bizi çok memnun ediyor. İnşallah projelerimizi, programlarımızı genişleterek ve geliştirerek bundan sonraki süreçte de devam ettireceğiz. Arzu ediyoruz ki ilçemizde kesinlikle değerlendirilebilecek hiçbir atık çöpe gitmesin. Hiçbir atığımız israf olmasın. Biz bütün değerlendirilebilecek olan atıklarımızı tekrar ekonomimize kazandıralım. Tabii bunu yaparken bir taraftan da çevremize sahip çıkmış oluyoruz, çevremizi koruyoruz, yeşili koruyoruz, doğayı koruyoruz, çevre kirliliğinin önüne geçmiş oluyoruz. İşin en önemli kısımlarından bir tanesi de israfı önlemiş oluyoruz. O yüzden ben tekrar projeye emek veren, bu projeye katılan herkese gönülden yürekten teşekkür ediyorum. Tabii burada ödül vereceğiz. Öğrencilerimize, okullarımıza burada Kaymakamımızla, il milli eğitim müdürümüzle, değerli ilçe milli eğitim müdürümüzle, çevre şehircilik il müdür vekilimizle birlikte ödüller vereceğiz ama şunu da buradan ifade etmek istiyorum. Bu programa katılan 103 okulumuzun tamamı bizim gönlümüzde birinci. Bütün öğrencilerimiz aynı şekilde bizim gönlümüzde birinci. O yüzden ben ödül alan öğrencilerimiz tabii ki mutlu olacaklar ama ödül vermediğimiz öğrencilerimizin de özellikle bu ilgisini, alakasını, programa desteğini en güçlü şekilde devam ettirmesini arzu ediyorum. Tekrar değerli protokolümüze buraya katıldıkları, bizimle birlikte oldukları için teşekkür ediyorum. Tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize sevgi, saygı, muhabbetlerimi gönderiyorum” şeklinde konuştu.

“Belediyemizin ve ilçe milli eğitim müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği bu çalışma takdire şayan”

Sıfır atık ve geri dönüşüm üzerine gerçekleştirilen anlamlı bir etkinlikte bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuşmasına başlayan Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, “Geri dönüşümün sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın üzerinde durduğu önemli bir konu. Daha yaşanılabilir bir dünya için bu geri dönüşüm noktasında ülkeler birtakım çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Bizim ülkemizde de son yıllarda gerçekten önemli çalışmalar var. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan liderliğinde geliştirilen çeşitli projeler var. Tabii eğitim kurumları olarak bizler de bu konuda öğrencilerimizi bilinçlendirme noktasında yerel yönetimlerimizle, belediyelerimizle çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Selçuklu Belediyemizin, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle birlikte gerçekleştirdiği bu çalışma gerçekten takdire şayan. Hem çocuklarımıza bu bilincin verilmesi hem de o geri dönüşümden kaynaklanan bir kaynak da var ortada. Önemli bir kaynak. Düşünün, bunlar daha önceki yıllarda tamamen çöpe gidiyordu ama yok olmuyordu aslında. Dünyamıza, çevremize zarar veriyordu. Şimdi de bunları hem topluyoruz, çevremizi korumuş oluyoruz hem de yeniden üretime kazandırıyor. Çok önemli bir konu. Selçuklu Belediye Başkanımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze bu yapmış oldukları projeden ve çalışmadan ötürü teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

“Temiz bir dünyada beraberce yaşayalım”

Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre, sağlıklı ve temiz bir dünya bırakmamız gerektiğini belirten Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, “Bu konuda sevgili öğrencilerimize de düşen önemli görevler var. Netice itibariyle onların bilgileri, büyüklerine nazaran daha taze oluyor. Yeni bilgileri daha öncelikli olarak öğreniyorlar. Öğrendiklerini başta ev halkı, annesi babası öncelikli olmak üzere pratik yaşama geçirirlerse güzel bir dünyayı beraberce birlikte yaşarız. Ben bu güzel etkinliğe katkı sağlayan değerli belediye başkanımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze sizler adına teşekkür ediyor, sevgili öğrencilerimizi gözlerinden öpüyorum. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum” dedi.

103 okul kıyasıya yarıştığı yarışmada 117 bin 675 kilogram atık toplandı

Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından toplumda sıfır atık konusunda farkındalık oluşturmak için düzenlenen ve 103 okulun toplamda 117 bin 675 kilogram atık topladığı yarışmada evlerinde atıklarını ayrıştıran öğrenciler her hafta okulun belirlediği günde atıklarını okullarına getirdi; belediye geri dönüşüm toplama ekipleri tarafından tartılarak alındı. Binlerce öğrenci en fazla atık toplayan sınıf ve en fazla atık toplayan okul kategorilerinde dereceye girmek için mücadele etti. Öğrencilerin ve velilerin büyük ilgi gösterdiği yarışmada hem sınıflar hem okullar yarıştı. İlkokul kategorisinde Hakim Ömer Onsun İlkokulu, Ortaokul kategorisinde Adnan Hadiye Sürmegöz Ortaokulu, Lise kategorisinde ise Dolapoğlu Anadolu Lisesi birinci olmuştu. Yarışmada yine İlkokul kategorisinde Özel İdare 100. Yıl İlkokulu 2., Şehit Osman Demir İlkokulu 3., Ortaokul kategorisinde Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu 2., Türk Anadolu Vakfı İmam Hatip Ortaokulu 3., Lise kategorisinde ise Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2. olurken Dursun Fakih Anadolu Lisesi ve Ayşe Kemal İnanç İmam Hatip Lisesi 3.’lüğü paylaştı.

Ödül törenine Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Konya İl Milli Eğitimi Müdürü Murat Yiğit, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Vekili Özgür Somuncu, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar’ın yanı sıra yarışmada girerek dereceye giren okulların idareci, öğretmen ve öğrencileri ile velileri katıldı.