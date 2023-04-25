Zonguldak’ın Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaokullar arası Şehit Recep Turan Ortaokulu tarafından süper beyinler bilgi ve kültür yarışması düzenlenecek. Yarışmada ilk 3’e giren okullara kupa, öğrencilere de para ödülü verilecek

Zonguldak ili Alaplı ilçesinde ilk kez düzenlenecek olan Şehit Recep Turan Ortaokulu tarafından matematik dersi ile ilgili farkındalık oluşturmak için bilgi yarışması düzenlenecek. Yarışmaya Alaplı’da ortaokulların 6’inci ve 7’inci sınıfında okuyan öğrenciler katılacak. Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Ortaokullar arası bilgi yarışması eleme usulüne göre yapılacak. ortaokulların bilgi yarışması Okullar arası bilgi yarışması eleme ve final müsabakaları 4 Mayıs Perşembe günü Alaplı Kapalı Salonunda saat 10:00’da yapılacak.

Şehit Recep Turan Okul Müdürü Atalay Karakıyık yaptığı açıklamada "İlçemizde ilkini gerçekleştireceğimiz ortaokullar arası Süper Beyinler Bilgi Yarışması iki aşamadan oluşmaktadır. Bilgi yarışmasının ilk aşamasında 6 ve 7 sınıflarda okuyan üçer öğrenciden oluşan takımlar 3 Mayıs Çarşamba günü Şehit Recep Turan Ortaokulunda yazılı sınava girecekler. Sınavdaki başarıya göre 6 ve 7 sınıf seviyelerinde ilk 5 okul 4 Mayıs Perşembe günü Alaplı Kapalı Spor Salonunda final etabına katılacaktır. Burada maksadımız Alaplı ilçemizdeki okullar arasında tatlı bir rekabet oluşturarak öğrencilerimizin matematiğe olan ilgilerini arttırmaktır. Bu yarışmanın düzenlenmesinde bizleri destekleyen Kaymakamımız Vedat Yılmaz’a, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Cevat Çevik’e, kıymetli okul müdürlerimize, öğretmenlerimize ve öğrenci velilerimize teşekkür eder, tüm halkımızı final etabına davet ediyoruz."