Aydın’da gerçekleştirilen ‘Okullar Arası Halk Oyunları Yarışması’ renkli görüntülere sahne oldu. Efeler Atatürk Spor Salonu’nun ev sahipliğinde dolu tribünler önünde gerçekleşen yarışmalara sporcu aileleri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 2022-2023 eğitim öğretim yılı okul sporları faaliyetleri çerçevesinde ‘Okullar Arası Halk Oyunları Aydın İl Yarışması’ düzenlendi. Efeler Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen yarışmaya veliler de yoğun ilgi gösterdi. Halk Oyunları yarışmalarında Minikler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde 5 ekip yarıştı. Yarışmacılar, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu hakemlerinin önünde, Minikler, Yıldızlar, Gençler Düzenlemeli ve Düzenlemesiz dalda hünerlerini sergiledi.

Minikler Düzenlemesiz kategorisinde özel bir kolej, Yıldızlar Düzenlemesizde Adnan Menderes Ortaokulu, Gençler Düzenlemesizde Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Minikler Düzenlemelide Söke’deki özel bir okul ve Gençler Düzenlemeli kategorisinde Zeynep Mehmet Dönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

Dereceye giren okul öğrencilerine kupa ve madalyaları törenle verildi. Kupa törenine Gençlik ve Spor il Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Şube Müdürleri katıldı. İl Müdürü Fillikçioğlu, yarışmaya katılan Halk Oyunlarının usta öğrencilerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Yıldızlar ve Gençler kategorilerinden birinci olan ekipler, Nisan ayında İzmir’de gerçekleştirilecek Okullar Arası Halk Oyunları grup yarışmalarında Aydın’ı temsil edecek.