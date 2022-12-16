Sivas’ta 22 takımın katıldığı okullar arası yıldızlar futbol il birinciliği müsabakaları yapılan final maçlarıyla sona erdi. Heyecan dolu maçlar sonunda kızlarda Şehit Cüneyt Erkan Ortaokulu, erkeklerde ise Kazım Karabekir Paşa İmam Hatip Ortaokulu şampiyon oldu.

Sivas’ta 22 takımın katıldığı okullar arası yıldızlar futbol il birinciliği müsabakaları yapılan final maçlarıyla sona erdi. Heyecan dolu maçlar sonunda kızlarda Şehit Cüneyt Erkan Ortaokulu, erkeklerde ise Kazım Karabekir Paşa İmam Hatip Ortaokulu şampiyon oldu.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Futbol İl Temsilciliği organizesinde Sivas’ta “Okullar arası kız-erkek futbol il birinciliği müsabakaları” düzenlendi. 4 Eylül spor vadisi futbol sahasında yaklaşık 10 gün süren müsabakalara erkeklerde 19, kızlarda ise 3 takım katılarak kıyasıya mücadele etti. Yıldızlar kategorisinde yapılan futbol il birinciliği müsabakaları geçtiğimiz gün yapılan final karşılaşmalarının ardından sona erdi. Yaklaşık 200 sporcunun yer aldığı futbol il birinciliği maçları büyük heyecan içerisinde geçti. Sporcular dereceye girebilmek için maçlarda rakipleriyle kıyasıya mücadele etti.

Kupa ve madalya verildi

Müsabakalar sonunda dereceye giren ekiplere kupa ve madalya takdim edildi. Sporculara madalyaları, okullara ise kupaları Sivas Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Keskin, Sivas Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ahmet Urhan, okul müdürleri ve antrenörler takdim etti. Müsabakalar sonucunda dereceye giren takımlar gruplarda Sivas’ı temsil edecek. Yıldız kızlarda; Şehit Cüneyt Erkan Ortaokulu şampiyon olurken, Başöğretmen Atatürk Ortaokulu ikinci ve Şehit Osman Yurt Ortaokulu üçüncü oldu. Yıldız erkeklerde ise Kazım Karabekir Paşa İmam Hatip Ortaokulu birinci olurken, Ahmet Yesevi Ortaokulu ikinci, Ziya Gökalp Ortaokulu üçüncü ve Zara İsmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu dördüncü oldu.