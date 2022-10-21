DÜZCE (İHA) – Düzce İl Halk Kütüphanesi tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan ‘Kütüphanede buluşalım’ etkinlikleri okulların açılması ile başlatıldı. Okulların açılması ile canlanan kütüphanede çocuklar çeşitli etkinlikler gerçekleştirmeye başladı.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Halk Kütüphanesi tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan ‘Kütüphanede buluşalım’ etkinlikleri okulların açılması ile başlatıldı. Okulların açılması ile canlanan kütüphanede çocuklar çeşitli etkinlikler gerçekleştirmeye başladı.

Düzce’de kitap okuma kültürünün geliştirilmesi ve çocukların kitaplara olan sevgisinin arttırılması için başlatılan ‘kütüphanede buluşalım’ etkinlikleri okulların açılması ile başladı. Bu çerçevede kütüphaneyi hemen hemen her gün bir okulun sınıfı ziyaret ederek öğrencilerin kütüphane konusunda bilgilenmelerini sağlıyorlar. Bu çerçevede Düzce İl Halk Kütüphanesinin son konukları Uzunmustafa Anaokulu öğrencileri oldu. Kangurunun hikayesi miniklere okunurken, müzikli oyunlar, spor, dans ve çoraptan kukla yapımı etkinlikleri gerçekleştirildi.