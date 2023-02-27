Van’ın Tuşba ilçesinde okuldan kömür çalan 2 kişi tutuklanırken, kömürleri satın alan şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Van’ın Tuşba ilçesinde okuldan kömür çalan 2 kişi tutuklanırken, kömürleri satın alan şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Tuşba İlçe Emniyet ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 26 Şubat’ta bir okuldan 1 ton kömür çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda kömürleri çalan 2 kişi kamu kurumundan hırsızlık suçundan, kömürleri satın alan 1 şahıs da suç eşyası satın almaktan yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şahıs hırsızlık suçundan tutuklanırken, kömürleri satın alan şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ele geçirilen çalıntı kömürler kurum yetkililerine teslim edildi.