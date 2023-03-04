Afyonkarahisar’da yaşayan lise öğrencisi Mustafa Bilgiç, okuldan arta kalan zamanını AFAD’da gönüllü olarak çalışarak değerlendiriyor. Okuldan çıkar çıkmaz AFAD’a giden 17 yaşındaki genç, görevlilere birçok konuda yardımcı oluyor.

Afyonkarahisar’da yaşayan lise öğrencisi Mustafa Bilgiç, okuldan arta kalan zamanını AFAD’da gönüllü olarak çalışarak değerlendiriyor. Okuldan çıkar çıkmaz AFAD’a giden 17 yaşındaki genç, görevlilere birçok konuda yardımcı oluyor.

Afyonkarahisar’da yaşayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Mustafa Bilgiç, Kahramanmaraş merkezli 10 kent etkileyen deprem felaketinin ardından AFAD’da gönüllü olarak çalışmaya başladı. Okuldan çıkar çıkmaz AFAD’a giderek tulumunu giyen Bilgiç, hemen işe koyuluyor.

Kendisine verilen tüm işleri layıkıyla yapmaya çalışan Bilgiç, kimi zaman yardım araçlarına eşya yerleştiriyor, kimi zaman masa başında kayıt alıyor. Üzerine düşen her göreve açık olduğunu belirten genç gönüllü, sosyal medyadaki yardım çağrısına kulak vererek kömür taşımak için AFAD’a geldiğini, ondan sonraki diğer günler de gönüllü olarak çalışmaya devam ettiğini söyledi.

"Kömür yükledik, odun kestik"

AFAD Gönüllüsü Mustafa Bilgiç, AFAD gönüllüsü olmaya nasıl karar verdiğini ve AFAD’da neler yaptığını şöyle anlattı:

“Malum ülkemizin başındaki bu büyük felakete karşı bizler de elimizden geldiğince deprem bölgesine yardım etmek için Afyonkarahisar AFAD’da yardımlarda bulunuyoruz. Ben de gönüllü olarak ilk günden zaten kendi bireysel çalışmalarımı yaptım sonra da AFAD’a girerek yardımlarımı sürdürmeye devam ettim. Öncelikle sosyal medya üzerinden bir mesaj geldi bana. AFAD Afyonkarahisar’da deprem bölgesine göndermek için kömür yüklemek üzere gönüllülere ihtiyaç olduğu söylendi. Ben de bunun için geldim ilk olarak. Onun dışında kömür yükledik, odun kestik, yeri geldi kolileri taşıdık. Sobalar geldi onları taşıdık. Sobaların boruları geldi onları taşıdık. Onun dışında tesadüfen bir bilgisayar işi denk geldi ve bu bilgisayar işini de şehrimize gelen depremzedelerin kaydedilmesi, siteye veri girişi olduğunu öğrendim. Onlara da o şekilde yardım ettim. Sistemi biraz öğrendim, yeni gelenlere sistemi anlattım. Böylelikle gönüllü olarak Afyonkarahisar AFAD’da çalışmalarımı sürdürüp destekledim. Birkaç gün çalıştım ve okuldan sonra da Afyonkarahisar AFAD’da gönüllü olarak çalışma isteğim var. Okulum da buraya çok yakın. Mümkün olduğunca okuldan sonra tulumum da hazır hemen gelip artık yine ne iş varsa elinden tutup bu işlerin yapmaya hazırım.”

"Toplumsal konulara duyarlı bir gencimiz"

Mustafa Bilgiç’in Okul Müdürü Dürdane Kahveci ise 17 yaşındaki gencin örnek bir öğrenci olduğunu belirterek gururlu olduklarını söyledi. Kahveci, şöyle konuştu:

“Öğrencimiz Mustafa Bilgiç 11-A sınıfımızda eğitim öğretim görmekte. Mustafa sosyal konulara duyarlı bir genç. Okulumuzun öğrenci meclisinde de aktif olarak görev yapan bir öğrencimizdir. Milli duyguları yüksek ve toplumsal konulara duyarlı bir gencimizdir. Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen bu deprem sonrasında Mustafa hemen okula gelerek neler yapabileceğimiz konusunda bizlerle görüştü. Mustafa’nın bu duyarlı davranışı diğer gençlerimize de örnek olmasını diliyoruz. Böyle gençlerimizin olması bizleri her zaman gururlandırıyor.”