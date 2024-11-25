Samsun’da bir kolej, ‘7.Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği’nde birincilik ve üçüncülük

ödülleri kazandı.

Samsun’da yapılan 7.Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği’nde, Samsun Teknokent Koleji Havacılık Lisesi 196 proje ve 31 ülke arasından, "Arama Kurtarma İnsansız Hava Aracı" projesiyle birincilik ödülü kazanırken, "Akvaryum Ortamında Yetiştirilen Meksika Axolotl’u İçin Uygun Sıcaklık Kontrolü" projesiyle de üçüncülük elde etti. Projeler, öğrenciler Numan Zehir, Mehmet Yağız Öztek ve Şeref Toprak Üçüncü tarafından, danışman öğretmen Başak Demir Ünalan rehberliğinde hazırlandı.

Okuldan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bu başarı, öğrencilerimizin yenilikçi ve disiplinli çalışmalarının bir sonucudur. Öğrencilerimizin bilimsel ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamakla birlikte, gelecekteki büyük başarıların da habercisidir. Teknolojinin ve bilimin ışığında ilerleyen gençlerimizin, ülkemize ve dünyaya daha nice önemli katkılar sağlayacaklarına inancımız tamdır” denildi.