Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde öğrencilerin katkılarıyla velilerden kan bağışı toplandı.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde öğrencilerin katkılarıyla velilerden kan bağışı toplandı.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Manisa Kan Merkezi tarafından imzalanan protokol çerçevesinde okullarda kan alım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Sarıgöl Şehit Esin Akay İlköğretim Okulunda her öğrenci iki yakınını ikna ederek kan bağışı yapmalarını sağladı. İki kan bağışçısı getiren öğrencilere Kızılay tarafından madalya verildi. Gün boyu devam eden kan bağışı kampanyasında 46 ünite kan toplandığı açıklandı.

Sarıgöl Kızılay Koordinatörü Yusuf Tüfekçi, "Manisa kanım sana feda kampanyasında öğrenciler kan vermenin önemini öğrendiler. Bir kan üç hayat kurtarır. Okul yöneticilerine, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize kan bağışı kampanyasına verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim." dedi.