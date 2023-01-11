Gaziantep’te bir okuldaki trafoya zarar vererek kabloları çalmaya çalışırken yangın çıkmasına neden olan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Adli mercilere sevk edilen ve 20 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli şahıs tutuklandı.

Gaziantep’te bir okuldaki trafoya zarar vererek kabloları çalmaya çalışırken yangın çıkmasına neden olan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Adli mercilere sevk edilen ve 20 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli şahıs tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Ocak 2023 günü Şahinbey ilçesi Mavikent Mahallesi’nde bulunan Şehit Uğur Kutku Ortaokulu bahçesindeki trafo yangını ile ilgili çalışma yaptı. Adli makamların koordinesi, JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve OYİ (Olay Yeri İnceleme) ekiplerinin destekleriyle yapılan çalışmalar neticesinde 20 ayrı suç kaydı bulunan 1 şüphelinin kabloları çalmak için olayı gerçekleştirdiği tespit edildi.

Yakalanan şüpheli tutuklandı

Şüpheli şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlendiği operasyonla yakalandı. Yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.