Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu aşırı tüketime dikkat çekmek için ’Takas Pazarı’ etkinliğine imza attı. Her öğrencinin 3 eşya ile katılım sağladığı pazarda öğrenciler aşırı tüketimin önüne geçmek için eşyalarını takas etti.

Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu aşırı tüketimin önüne geçmek için Takas Pazarı etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikle birlikte okulda yıl boyu yapılan çalışmaların yer aldığı bir de sergi açıldı. Etkinlikte öğrenciler daha önce okudukları kitapları, kullandıkları çanta, kırtasiye malzemeleri, oyuncak, satranç takımları, zeka oyunlarını gibi eşyalarını sergiye getirerek takas yoluna gitti.

Fen Bilimleri Öğretmeni Fatma Nur Karataş takas pazarı etkinliği hakkında, "Okul olarak yardımlaşmayı, dayanışmayı her zaman çok sevdik, benimsedik. Bugün de hem kendi bütçemizi hem dünyamızı düşünerek, aşırı tüketimin, bireyselliğin ve mülkiyetçiliğin önüne geçme düşüncesiyle arkadaşlarımız ile eşyalarımızı takas edeceğiz" diyerek etkinliğin önemine dikkat çekti.

Okul Müdürü Mehmet Emin Efe ise şunları söyledi: "Pazara katılan her öğrenci 3 eşya ile pazara katılım sağlayıp, kullanılabilir durumdaki kitap, oyuncak ve kırtasiye malzemelerini kendi aralarında takas edip paylaşımı arttırdı. Kendi malzemelerini bırakıp başka arkadaşlarının getirdikleri takas ürünlerini alan öğrenciler, hiçbir ücret ödemeden istedikleri ürünü alabilecekler."

Takas Pazarına katılan Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ise, "Fotoğraf sergisi, Teknoloji Tasarım sergisi, farkındalık oluşturan Takas Pazarı etkinliklerinden dolayı emek veren tüm öğretmenlere ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Sergi açılışlarına Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Şube Müdürü Levent Çimen, Manisa Büyüşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Siyami Alak ve okula ismi verilen Şehit Mehmet Savunmaz’ın kardeşi Kazım Savunmaz katıldı.

Yapılan açılışta ayrıca öğrencilerin yıl boyunca yaptıkları Teknoloji Tasarım ürünleri ve Amatör fotoğraflar da sergilendi. Bu hafta açık olacak sergiyi veliler ve öğrenciler ziyaret edebilecek.