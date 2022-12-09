Bursa’nın İnegöl ilçesinde Gazipaşa Ortaokulu ile Kızılay işbirliğinde düzenlenen 510 velinin katılım sağladığı kan bağışı kampanyasında; doğduklarından beri kök hücre bekleyen 3 yaşlarındaki 2 çocuğa donör bulundu. Okul yönetiminin cazip hale gelmesi için 3 bisiklet ve en çok bağışçı toplayan sınıfa pizza ödülünü ortaya koyduğu kampanyaya ilçe protokolü de katılım sağlayarak destek verdi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Gazipaşa Ortaokulu ile Kızılay işbirliğinde düzenlenen 510 velinin katılım sağladığı kan bağışı kampanyasında; doğduklarından beri kök hücre bekleyen 3 yaşlarındaki 2 çocuğa donör bulundu. Okul yönetiminin cazip hale gelmesi için 3 bisiklet ve en çok bağışçı toplayan sınıfa pizza ödülünü ortaya koyduğu kampanyaya ilçe protokolü de katılım sağlayarak destek verdi.

510 velinin başvurduğu kampanyada, bağışa uygun 240 velinin kan alımı yapıldı. Kampanyada ayrıca gönüllü olan 238 veli de kök hücre bağışında bulundu. Bağışta 2 velinin kanı, 3 yıldır kök hücre nakli bekleyen 3 yaşlarındaki 2 çocuğa Umut oldu.

2 çocuğa umut oldular

Okulda düzenlenen kan bağışı kampanyası hakkında bilgi veren Gazipaşa Ortaokulu Müdürü Özlem Akyol Uysal, “Gazipaşa Ortaokulu olarak kan bağışı kampanyası düzenledik. Öğrencilerimizin çalışmaları, velilerimizin ve sivil toplum örgütlerinin kampanya süreçleri doğrultusunda yoğun bir katılım oldu. 510 velimiz kampanyamıza başvuru yaptı. Bunlardan 240 kişi kan bağışı kampanyasında bulundu. 238 velimizin de kök hücre bağışı gerçekleşti. Kök hücre bağışlarında 2 velimizin kök hücre eşleşmesi 2 çocuğumuza uymuş oldu. Öğrencilerimiz arasında farkındalık oluşturmak, velilerimizin kampanya sürecine yoğun ilgisinden dolayı tüm kan bağışını gerçekleştiremedik. Hafta sonu kan bağışında bulunamayan velilerimizle beraber yine bağış sürecimiz devam edecek. Kan bağışını cazip hale getirmek için hayırsever velilerimizin bağışlarıyla aldığımız 3 bisiklet ve en çok bağış toplayan sınıfımıza da pizza ödülü ile daha cazip hale getirdik. Öğrencilerimiz yoğun gayret sarf ettiler. Güzel bir farkındalık oluşturduk. Gazipaşa ortaokulu olarak velilerimize, hayırseverlerimize, sivil toplum örgütlerine ve çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Dünyayı iyilik kurtaracak" dedi.

Milli Eğitim Müdür Vekili Fırat Korkmaz, "Gazipaşa Ortaokulu ve Kızılay arasında yapılan protokol çerçevesinde kan bağışı kampanyası düzenlenmiştir. Kampanyaya öğrencilerimizin velileri, öğretmenlerimiz ve Mili Eğitim çalışanları canı gönülden destek vermişlerdir. Kampanyanın düzenlenmesi esnasında İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ali Doğru ile İlçe Kaymakamımız Eren Arslan’ın büyük katkıları vardır. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Herkesi kan vermeye davet ediyoruz." dedi.