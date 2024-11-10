Tarım ve Orman Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı’nın 2022 yılında başlattığı ‘Okuldaki Çiftlik’ projesi çerçevesinde Bodrum’da öğrencilerle birlikte çilek ve sebze fidanı dikimi yapıldı.

Okuldaki Çiftlik Projesi kapsamında Muğla’da pilot okul olarak seçilen Bodrum Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu’ndaki etkinlikte; okul bahçesine kurulan seraya 200 adet çilek fidanı dikildi. Öğrencilerin büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiği fidan dikiminin ardından, yine okul bahçesine kurulan kümes için 9 tavuk ve 1 adet horoz da okula teslim edildi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde başlattığı ‘Okuldaki Çiftlik’ projesi kapsamında Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu’ndaki öğrencilerle bir araya gelen Bodrum İlçe Tarım ve Orman Müdürü Durmuş Çakır, İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü yetkilileri ile Bodrum İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Türker Yurtsever, okul bahçesinde kurulan seraya çilek ve çeşitli sebze fidanları dikerek ilk can suyunu verdi.

Proje ile ilköğretim çağındaki çocukların tarımla buluşmalarını ve üretimi uygulamalı olarak öğrenmelerini amaçladıklarını belirten Bodrum İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Türker Yurtsever, “Bu sayede gençlerimizin henüz okul çağında tarımı, ormanı, doğayı ve doğal yaşamı tanımalarını, farkındalık oluşturmalarını ve aidiyet duygusu geliştirmelerini hedefliyoruz. Çocuklarımızın projeyi sahiplenmesi ve diktikleri fidanları ilgiyle takip etmesi bizleri çok mutlu ediyor” dedi.

Okuldaki Çiftlik projesi kapsamında bahçeye kurulan kümes için temin edilen 9 tavuk ve 1 horozu okula teslim eden İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Levent Uyan da “Öğrencilerimiz sadece bitkisel üretimi değil, hayvancılığı da uygulamalı bir şekilde öğrenecekler. 2022 yılında başlatılan ve beş yıllık bir süreyi kapsayan ‘Okuldaki Çiftlik’ projesinin ilk aşaması olan 30 adet meyve fidanının dikimi, Nisan ayında gerçekleştirilmişti. Ardından okul bahçesine sera ve kümes kurulumunu yaptık. Ayrıca, okul çevresindeki ağaçlara asılması için doğal yaşamı koruma adına 9 adet kuş yuvası da okula teslim edildi. Kümes ve meyve bahçelerinde gerçekleştirdiğimiz uygulamalı eğitimlerle, çocukları üretim süreçlerine dahil etmeye çalışıyoruz. Tarımı sevmelerinin yanı sıra onlara doğal eğitim ortamı sağlamaya gayret ediyoruz” dedi.