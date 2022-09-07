Aydın’ın 100. kurtuluş yılı dolayısıyla Efeler ilçe genelindeki tüm okullarda eş zamanlı olarak okul zili Yörük Ali Efe Türküsü ile çaldı. Teneffüse çıkan öğrenciler Aydın Zeybeği oynayıp, Aydın’ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 100. Yılını coşkuyla kutladı.

Aydın’ın 100. kurtuluş yılı dolayısıyla Efeler ilçe genelindeki tüm okullarda eş zamanlı olarak okul zili Yörük Ali Efe Türküsü ile çaldı. Teneffüse çıkan öğrenciler Aydın Zeybeği oynayıp, Aydın’ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 100. Yılını coşkuyla kutladı.

Aydın’ın Yunan işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü çerçevesinde il genelinde etkinlikler gerçekleştirilirken, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de anlamlı bir farkındalık çalışmasına imza attı.

Aydın’ın kurtuluşunun 100. yılı anısına Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Efeler’deki tüm okullarda Yörük Ali Efe Türküsü okul zili olarak çaldı. Saat 10.00’da eş zamanlı olarak tüm okullarda gerçekleştirilen etkinlikte, uyum haftası içerisinde olan birinci sınıf öğrencileri de okul bahçesine çıkarak öğretmenler ve veliler eşliğinde Aydın Zeybeği oynadı. Aydın’ın kurtuluşu olarak kabul edilen özel günde 7 Eylül’ün önemini öğrencilere ve Aydınlılara hatırlatmak ve bu vatan için canlarını ortaya koyan şehitleri yad etmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler keyifli anlar yaşarken, veliler de etkinlik için teşekkür etti.

“O günleri hepimizin anlaması lazım”

Eş zamanlı olarak ilçe genelinde etkinliğin gerçekleştirildiğini ifade eden Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, “Bugün Aydın ilimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü. Büyük bir mutluluk ve keyif duyuyoruz ama 7 Eylül 1922’den önceki süreç ve bugüne kadarki süreci kesinlikle hepimizin en iyi şekilde anlaması, kavraması, yapılan mücadelelerin hepimizin dimağlarında, hafızalarında yer etmesi lazım. Bu anlamlı günde bir farkındalık çalışması yaptık. Bugün ilçe genelindeki tüm okullarda saat 10.00’da Yörük Ali Efemizin ‘Şu Dalama’dan geçtin mi’ türküsünü 7 Eylül’e atfen farkındalık oluşturmak amacıyla tüm okullarımızda eş zamanlı olarak çaldık. Amacımız, Aydın’ın kurtuluşu olan bu özel günü, 7 Eylül’ü tüm öğrencilerimize ve tüm vatandaşlarımıza tekrar hatırlatmak, o günleri yad etmek. Bu toprakları bize vatan kılan insanlarımızın hatıralarına binaen böyle bir etkinlik yaptık ve bundan da mutluluk duyuyoruz. Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu anlamlı çalışmanın altına imza atmaktan büyük bir keyif duyuyoruz. Kurtuluşumuza binaen Yörük Ali Efemizin türküsü bütün okullarımızda çaldı” dedi.

“Ziller Aydın için çaldı”

Gerçekleştirilen etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getiren velilerden Ezgi Kaçmaz, “Veli olarak buradayım ikizlerim var, birinci sınıfa başladık, inşallah 4. sınıfa kadar devam edeceğiz. Bugün alıştırma haftası, onun için buradayız ve çocuklarımızı bıraktık okula. Aynı zamanda bugün Aydın’ımızın kurtuluşu 7 Eylül. Bu çerçevede de çok güzel bir etkinlik gerçekleştirilmiş. Efeler’deki bütün okullarda da bu yapılmış. Aydın’da yaşadığımız için çok mutluyuz. Bu türküyü, bu kültürü de okulumuzda duyduğumuz için daha çok mutluyuz. Bu şekilde devam etmesini diliyoruz. Bu farkındalık etkinliği çok güzel. Bu şekilde çocuklarımıza da bu kültürü alıştırmak çok güzel. Diğer illerden farklı olarak bu türküyü duymak çok güzel bir şey. Ziller bu türkü ile Efeler’de Aydın için çalıyor” dedi.

“Uyum sürecini hızlandıracağını düşünüyorum”

Yapılan etkinliğin uyum haftası ile denk gelmesinin, çocuklar için de olumlu olacağını ifade eden velilerden İbrahim Taner ise, “Aydın’ımızın kurtuluş gününün İlköğretim Haftası’na denk gelmesi dolayısıyla çok mutluyuz. Çocuklarımız da çok mutlu oldular. Burada bir etkinlik yapıldı. Hep beraber kutladılar, Yörük Ali Efe türküsü ile oynadılar. Bu etkinlik İlköğretim Haftası’na ve birinci sınıfların okula uyum haftasına denk gelmesi münasebetiyle hem çocuklarımız için güzel bir etkinlik oldu hem de okula uyum süreçlerinde kaynaşmaları açısından da iyi bir faaliyet oldu. Efeler İlçe Müdürlüğü’ne böyle bir etkinlik düşündükleri için teşekkür ederim” diye konuştu.