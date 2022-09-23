Kütahya Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü, okullarda yangın tatbikatlarını sürdürüyor.

Kütahya Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü, okullarda yangın tatbikatlarını sürdürüyor.

İstek Okulu’nda İlkokul öğrencilerine yangın anı ve yangın söndürmeyle ilgili tatbikat gerçekleştirilip öğrenciler bilinçlendirildi.

Okul alarmının çalmasıyla, okulda bulunan tüm öğrenciler sınıfları boşaltarak okul bahçesinde toplandı. Okul bahçesinde itfaiye ekipleri tarafından öğrencilere yangına müdahale ve yangın söndürme cihazları hakkında bilgiler verildi.

Tatbikat, öğrenciler tarafından ilgi ve heyecanla izlendi. Tatbikata katılan öğrenciler, merak ettikleri soruları eğitimcilere sorarak, yangın anında panik yapmamak ve pratik bilgileri öğrenmek için yetkililerden bilgi aldı.