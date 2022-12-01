Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde bulunan bir okulun tuvaletinde öldürülen 7. sınıf öğrencisi Fatma Nisa Yürekli, tabutuna sarılı beyaz duvağıyla, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Fatma Nisa Yürekli’nin cenazesi, yapılan otopsinin ardından Güneykent Mezarlığına getirildi. Kızlarının cansız bedenini gören baba Serdar Yürekli ve anne Hacer Yürekli fenalaştı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği aile, ayakta durmakta güçlük çekti. 13 yaşındaki öğrencinin cenazesi, Türk bayrağına ve beyaz duvağa sarılı bir şekilde getirildi. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın da katıldığı cenaze törenin ardından kız çocuğunun cenazesi, Çavuşlu Mezarlığına defnedildi.

Kızının cenaze aracıyla götürülmesi üzerine anne Hacer Yürekli, "Kızımı omuzlarda taşımak çok mu zor. Ben taşırdım kızımı" dedi.