Okula giden çocukların yaklaşık 6-8 saati okulda geçirdiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi, “Çocuklar hava değişimlerine karşı ince ve kat kat giydirilmelidir. Kalın, hava almayan tek kat kıyafetlerden sakınılmalıdır. Okul çağı çocuklarında ayakkabıların sağlığı kadar biçimi de önemlidir” dedi.

Okula giden çocukların yaklaşık 6-8 saati okulda geçirdiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi, “Çocuklar hava değişimlerine karşı ince ve kat kat giydirilmelidir. Kalın, hava almayan tek kat kıyafetlerden sakınılmalıdır. Okul çağı çocuklarında ayakkabıların sağlığı kadar biçimi de önemlidir” dedi.

Liv Hospital Samsun Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi, okulda kıyafet ve ayakkabı seçimi konusunda ebeveynlere uyarılarda bulundu.

“Rahat ve vücuda yapışmayan kıyafetler giydirilmeli”

Okula giden çocukların yaklaşık 6-8 saati okulda geçirdiğini dile getiren Uzm. Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi, “Dolayısıyla rahat, vücuda yapışmayan, kolay hareket etmeyi sağlayan, hava alan pamuklu kumaşlar tercih edilmelidir. Çocuklar hava değişimlerine karşı ince ve kat kat giydirilmeli; kalın, hava almayan tek kat kıyafetlerden sakınılmalıdır” diye konuştu.

“Sandaletler ve spor ayakkabılar tercih edilebilir”

Okul çağı çocuklarında ayakkabıların sağlığı kadar biçiminin de önemli olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Çebi, “Sandaletler, spor ayakkabılar, tırmanma ayakkabıları gibi seçimler yapılabilir. Bu ayakkabıların esnek, iyi havalanan şekilde seçilerek amaca uygun kullanılması uygundur. Ayakkabı seçiminde taban da oldukça önemlidir. Numara olarak 0.5 ila 1 numara büyük ayakkabılar tercih edilebilir. Ayakkabının dar ve parmak uçlarının ayakkabı ucuyla mesafesi parmak şekil bozukluğu, tırnak batması gibi sağlık problemlerine yol açabilir. Bağcıklı ayakkabılar, bağı çözüldüğünde düşme tehlikesi yaratabilir. Ayakkabının giyilmesi ve çıkarılması gereken durumlarda ise kolaylık açısından cırt cırtlı ayakkabılar kullanım kolaylığı sağlayabilir” şeklinde konuştu.