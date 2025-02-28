Samsun’da bir ilkokulda düzenlenen kan bağışı kampanyasında 1 günde 142 ünite kan bağışı yapıldı.

Atakum ilçesi Yeşildere Mahallesi’nde bulunan Hüseyin Avni Asal İlkokulu’nda Türk Kızılayı’na kan bağışı kampanyası düzenlendi. Bugün okulda düzenlenen kan bağışı kampanyasında öğretmenler ve veliler bağışta bulundu. 1 günde 142 ünite kan bağışı yapılarak Ramazan’da kan bağışının azalması üzerine Türk Kızılayı’na önemli bir destek verilmiş oldu. Türk Kızılayı yetkilileri Ramazan’da iftardan sonra da kan bağışı yapılacağını hatırlatarak vatandaşlardan destek istedi.