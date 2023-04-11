Havza Bekdiğin İlk ve Ortaokulunda, Türkçe dersi çocuklara Hacivat ve Karagöz’lü verildi.

Ramazan aylarının geçmişte olmazsa olmaz eğlenceleri arasında olan Karagöz ve Hacivat gölge oyunu, Havza Bekdiğin İlk ve Ortaokulunda geleneksel orta oyunlarının ele alındığı Türkçe dersi kapsamında öğrenciler ile bir araya geldi.

Etkinlikte öğrenciler gruplar halinde Karagöz-Hacivat sahnelerini kendi emekleriyle oluşturarak eğlenceli oyunlar sergilediler, eğlenceli anların yaşandığı oyunda öğrenciler hem eğlenip hem de öğrendiklerini dile getirdiler.

Konu ile ilgili bilgi veren Türkçe öğretmeni Sevcan Demirtaş, “Eğlenirken eğitim vererek öğrencilerin genel kültürlerini geliştirmek, Türkçenin doğru ve düzgün kullanımı, Türk kültürünü yaşatmak ve geçmişte Ramazan aylarının vazgeçilmesi Hacivat ve Karagöz’le eğlenmenin, zamanın devrinde gölge oyunlarının önemini yeni nesillerin de bunu gelecek nesillere aktarmasını sağlamak amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Geleneksel orta oyunlarının ele alındığı dersimiz ile öğrencilerimiz eğlenerek bu bilgileri bir daha unutmamak üzere öğrenmiş oldular” dedi.