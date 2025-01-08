Manisa’nın Yunusemre ilçesinde yer alan Manisa Sosyal Bilimler Lisesinde öğrenciler tarafından çok sevilen matematik öğretmeni tarafından gönüllülük esasına dayalı olarak başlatılan ’Semaverde Çay’ projesi kapsamında, matematik dersini geliştirmek isteyen gönüllü öğrencilere geceleri ders veriliyor. Gönüllü olarak gece okula gelen öğrencilerin girdikleri üniversite sınavındaki okulun başarı oranı her geçen yıl artarak devam ediyor.

Okulun 2020 yılında kendi binasına taşındıktan sonra hem akademik hem de sosyal faaliyetlerin arttığında dikkati çeken Sosyal Bilimler Lisesi Okul Müdürü Ercan Ayyıldız, özellikle öğretmen kadrosuyla birlikte sevgi, saygı, samimiyete dayalı bir eğitim öğretim atmosferi oluşturduklarını ifade etti.

Okul öğretmen ve öğrencilerinin kendi binalarında eğitime başlaması ardından birçok projenin hayata geçtiğini anlatan okul müdürü Ayyıldız, en büyük projelerden birisinin de ’Semaverde Çay’ projesi olduğunu ve sosyal ağırlıklı eğitim alan öğrencilerin matematik ek dersiyle üniversite sınavlarında başarısını arttırdığına dikkati çekti.

Öğretmen ve öğrenciler de gönüllü

Projeden bahseden okul müdürü Ayyıldız, "Bu projelerimizden bir tanesi de okulumuzun ışıkları gece de yanıyor, semaverde çay projesi kapsamında. Gönüllü olarak öğretmenlerimiz geliyor ve akşamları öğrencilerimize ders veriyorlar. Öğrencilerimiz gün içerisinde yoruluyorlar. Yaklaşık 8 saatlik dersten sonra evlerine gidiyorlar, dinleniyorlar. Akşam yemeklerini yiyorlar, ders almak isteyen gönüllü öğrencilerimiz, daha sonra velileri veya kendi imkanlarıyla okula geliyorlar. Sınıfımızda öğretmenlerimiz nezaretinde ders işleniyor ve ders aralarında biz öğrencilerimize, öğretmenlerimiz tarafından çay, kahve ikramı yanında kek gibi ara öğün ikramı da yapıyoruz. Öğrencilerimizin talebi doğrultusunda ders saati uzayabiliyor da. Özellikle sınavlara yaklaşıldığı dönemlerde öğrencilerin talebine bağlı olarak geç saatlere kadar okulumuzun ışıklarının yandığını göreceksiniz. Bu projemizde sadece bizim öğrenciler değil, ilçemizde ya da ilimizde, diğer okullardan talep gelen öğrencilerimiz de derslere alınıyor. Şu an için geceleri okulumuzda matematik dersinden bir eğitim öğretim faaliyeti sürdürülmektedir. Buna yabancı dil alanında da bir plan daha ekleyeceğiz ve bunun yanında edebiyat dersini de eklemeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Haftada 2 gün gece gönüllü ders var

Okulda gönüllü ders eğitiminin öğrencilerin talepleri doğrultusunda planladığını ve şu anda haftada 2 gün olduğunu kaydeden okul müdürü Ayyıldız, "Okulumuzda haftanın Salı ve Çarşamba günleri sadece 11 ve 12’nci sınıf öğrencilerine şu anda gece eğitimi veriliyor. Öğrencilerimiz tamamen gönüllü olarak ders almak için geliyorlar. Onların istekleri doğrultusunda öğretmenimizin planlamasıyla ders takibi yapıyorlar. Derste öğretmenlerimizin soru çözme ile onların eksik kaldığı konularda yardımcı olmanın yanında ders aralarında informal olarak öğrencilere rehberlik edip, onları motive ediyorlar. Topluma yararlı bireyler olarak yetişmesi bizim için çok daha önemli ki okulumuz özelinde öğrencilerimizin davranışlarıyla övünürüz. Güzel ahlak ön planda, onun üzerine bu tür faaliyetleri de bina etmenin çabası içerisindeyiz." diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeline örnek

Türkiye yüzyılı maarif modeli kapsamına paralel olduğunu belirten okul müdürü Ayyıldız, "Birebir daha sıcak ve samimi ilişkilerin bir arada olduğu bir eğitim öğretim atmosferi oluşturduk, bu da çok talep gördü. Ve bizim okulumuzun üniversite başarısına da çok olumlu yansıdı. Geçen yıl itibariyle öğrencilerimizin yüzde 91’i üniversiteye yerleşti. Sevgi, samimiyetin üzerine gönüllülük esasına dayalı bu projelerin de başarıya ulaşmasında çok büyük önemi olduğu bilinmektedir. Bu gönüllülükte doğal olarak beraberinde başarıyı getirmiştir. Tüm öğretmenlerime emekleri için teşekkürü bir borç biliyor, böyle bir okulda idareci olmaktan da onur duyuyorum" diyerek duygularını dile getirdi.

"Öğrencilerimin başarısı beni mutlu ediyor"

Öğrenciler tarafından okulda çok sevilen öğretmenlerden biri olan gönüllü ders veren Matematik öğretmeni Hüseyin Ensari Eryılmaz, okula 3 yıl önce geldiğini, öğrencilerin başarı oranlarını artırmak için okul müdüründen geceleri gönüllü olarak ders vermek istediğini söylediğinde olumlu cevabın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Böyle bir çalışmanın öğrencileri için faydalı olabileceğini düşündüğünü ifade eden öğretmen Eryılmaz, "Okul Müdürümüzün destekleriyle gece kursumuz başladı. Daha sonra ilk mezunlarımızda biz iyi bir dereceleri görünce kurslara teveccüh başladı. Çocuklarımızın akşam kurslarında eksik kaldıklarını düşündüğümüz noktaları tamamlamaya, onların takıldıkları yerlerde destek olmaya çalışıyoruz. Bu şekilde kavram eksiklikleri tamamlandıkça da çocuklarımızın başarısının arttığını fark ediyoruz. Zaten teveccühten de bu belli oluyor. Sağ olsun müdürüm de bu noktada elinden gelen tüm imkanı bizler için seferber ediyor. Biz de elimizden geldiğince öğrencilerimize bu noktada faydalı olmaya gayret ediyoruz" dedi.

"Projeye ’Semaverde Çay’ adını verdik"

Okula girdiği tarih itibariyle mezun ettiği öğrenciler için çalışma maskotu belirlediklerini belirten öğretmen Eryılmaz, "Her grubun her çalışmanın bir maskotunun olması ya da bir ambleminin olması iyi oluyor. Biz de kendimize bu noktada semaveri belirledik. Zaman zaman öğrencilerimize semaver yapıyorduk. Diyorduk ki işte bizim artık semaverimiz var. Derste ’Semaverde çay’ var diyorduk. Şimdi öğrencilerin teveccühü arttıkça birazcık daha semaver arada bire düştü. Hatta sene baştan beri ancak iki defa yakabildik desem yeridir, ama semaverde çayımız hala devam ediyor. Artık kömürde değil de daha çok elektrikle yapıyoruz ama semaverde çaylarımız hala mevcut. Destekleyici yetiştirme fırsatları kapsamında bu kurslar devam ediyor ama okulda yapmış olduğumuz çalışmalar, mesela bazı toplantılarda iptal olsa da biz kurslarımızı iptal etmiyoruz. Yani resmiyet de olmasa bile fiili kurslarımız devam ediyor. Sadece geçen yıl 4 tane ilk binde öğrencimiz vardı ki bunlardan iki tanesi dershaneyle başka kurumlarla başka bir yerle özel derste falan hiç işi olmayan çocuklardı. Sadece kurslara katılarak bu başarıyı elde ettiler. Büyük ölçüde çocuklarımız buradaki verimi aldıkça kendi üzerime düşen gayreti de gerçekleştirdikçe dışarıdan herhangi bir yardım ihtiyacı almadan başarılarını ortaya koyabiliyorlar. Bu kurslar da onlara destek sağlıyor diyebiliriz" dedi.

"Gönüllülük başarıyı beraberinde getiriyor"

Projenin okuldaki başarını olumlu etkilediğini ve desteklediklerini anlatan Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ise "Öğretmenlerimizin önderliğinde okul müdürümüzün katkılarıyla okulumuzda öğrencilerimizin eksik kaldığı konularda matematik dersinde özellikle sosyal bilimlerde öğrenciler sosyal bilimleri alanından gelişiyorlar. Ancak matematik derslerindeki açıklarını kapatarak 2 yıldır okulumuzda ilk binde bu okulumuzun öğrencileri çıkmaya başladı. Tamamıyla öncelikle okul müdürümüzün okulu gecede açmasıyla ve öğretmenlerimizin gönüllü bir şekilde katılımıyla öğrencilerimizin de gelerek akşam saatlerinde öğrencilerimize eğitim veriyorlar. Okuldaki 11 ve 12’nci sınıflarımızdaki öğrencilerimizi zaman zaman ziyaret ederek hem üniversite sınavlarına hazırlama hem de ülkenin sorunlarıyla ilgili zaman zaman sohbetler edip, çay içip burada bulunuyoruz. Eğitimde bu türlü gönüllü faaliyetlerin çoğalması, ilçemizdeki eğitime verilen önemi bir kez daha öne çıkarıyor. Ben bu konuda çalışan bütün meslektaşlarıma, başta okul müdürümüz olmak üzere öğretmenlerimize ve buraya gelen değerli öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum. Her birine gelecek hayatlarında başarılar diliyorum. İnşallah Türkiye Yüzyılında güçlü Türkiye’de yeni nesiller yetiştirmeye, özellikle sosyal bilimler alanında çok büyük ihtiyacımız var. Biz de bu konulara çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gece karanlığında buranın ışıkları yanıyor ve herkes gönüllü, öğretmen gönüllü geliyor ve başarı da buradan çıkıyor herhalde" şeklinde konuştu.

"Öğrenciler de mutlu ve hevesli"

Gece eğitime gönüllü gelen öğrencilerden olan Ecem Naz Boyalı, okulun 11 A sınıfında okuduğunu belirterek "Okula akşamları da geliyoruz. Ensari Eryılmaz hocam çok emek veriyor ve gerçekten çok faydasını görüyoruz. Katıldığım için, geliştiğim için de memnunum. Bizim için çok güzel bir fırsat. Sonuna çay falan da var. Bizler bu emeğin farkındayız ve onların çabalarına karşılık vermeye çalışıyoruz. Derslere gönüllü olarak katılıyoruz, zorlama yok ve dershane gibi, öğretmenlerimiz ekstra her şekilde yanımızda ve yardımcı oluyorlar" dedi.

Gece kursuna gelen öğrencilerden biri olan İhsan Çoban ise "Buraya daha çok Ensari hocam bize faydalı olduğu için ders açıyor. Ve açıkçası akşamları olmasına rağmen gelmek her ne kadar zor olsa bile gerçekten eğitici oluyor bizim için o yüzden geliyorum." diye konuştu.

Aynı zamanda okulun yurdunda kalan ve gece dersine katılan öğrencilerden "Yurtta kalıyorum aynı zamanda matematik kursuna da geliyorum. Ensari hocamızın kendisi bizim için hem derslerde olsun, hem kurs olsun çok iyilik yapıyor. Ben yeterince katkı sağlamaya çalışıyorum. Bizim için emek veriyor. Biz onun emeklerinin karşılığını vermeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.