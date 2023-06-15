Samsun Havza 100. Yıl İlkokulunda geleneksel döner ve dondurma etkinliği yapıldı.

Okul bahçesinde düzenlenen ve bu yıl 7.’si gerçekleştirilen döner ve dondurma etkinliğinde öğrenciler, öğretmenleri ile beraber eğitim-öğretim yılının sonunu kutladı. Öğrenciler ikram edilen dönerleri yediler, gönüllerince oyunlar oynayıp eğlendiler. Daha sonra ise dondurma ile keyiflerine keyif katılar.

Okul Müdürü Hakan Aydın etkinliğin bu yıl 7.’sini düzenlediklerini belirterek, “2015 yılından bu yana etkinliğimize devam ediyoruz. Yalnız bir sene pandemi nedeni ile zorunlu olarak düzenleyemediğimiz etkinliğimiz uzun yıllarda devam ettireceğiz. Amacımız eğitim-öğretim yılı sonunu öğrencilerimiz ile kutlamak ve stres atmalarını sağlamak” dedi.

Etkinliğe katılan ve öğrenciler ile sohbet eden Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ ise öğrencilerin gönüllerince eğlenmesinden ötürü mutlu olduğunu ifade ederek, “Çocuklarımız bir yıl stresini attılar. Tatil öncesi çocuklarımız için güzel bir anı kazandılar. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Etkinliğe Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ’un yanı sıra Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, Genç Kızılay Havza İlçe Başkanı İrem Uyaroğlu, davetliler, öğrenciler ve okul öğretmenleri katıldı.