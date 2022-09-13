Okulların açılmasıyla toplu yaşam koşullarına bağlı olarak yeni vaka sayısında artış görülebileceğini belirten Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, “Koruma önlemlerine uyum artırılarak vaka sayılarının yükselmesi önlenebilir. Yetersiz el hijyeni bu tür enfeksiyonların bulaşmasında başlıca rol oynar. Açıkta satılan yiyecekler tüketilmemelidir” dedi.

Okulların açılmasıyla toplu yaşam koşullarına bağlı olarak yeni vaka sayısında artış görülebileceğini belirten Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, “Koruma önlemlerine uyum artırılarak vaka sayılarının yükselmesi önlenebilir. Yetersiz el hijyeni bu tür enfeksiyonların bulaşmasında başlıca rol oynar. Açıkta satılan yiyecekler tüketilmemelidir” dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Kliniği’nden Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, okul öncesi alınması gereken enfeksiyon önlemleri hakkında uyarılarda bulundu.

Türkiye’de haziran-temmuz aylarında artış gösteren Covid-19 hasta sayılarının azalma eğiliminde olduğunu ifade eden Prof. Dr. Leblebicioğlu, “Okulların açılmasıyla toplu yaşam koşullarına bağlı olarak yeni vaka sayısında artış görülebilir. Koruma önlemlerine uyum artırılarak vaka sayılarının yükselmesi önlenebilir. Hastalanan çocuklar, öğretmenler ve okul çalışanları Covid-19 geçirdiklerinde evde kalmalıdır. Bu sadece Covid-19 için değil, okul ortamında kolayca bulaşan diğer solunum yolu enfeksiyonları için de geçerli bir önlemdir” şeklinde konuştu.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmalı

Okullarda maske, mesafe ve el hijyeni kurallarına uyulması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Leblebicioğlu, şu bilgileri paylaştı:

“Sınıflar sık sık havalandırılmalıdır. Özellikle ishal, dizanteri gibi bağırsak sistemi enfeksiyonları ile nezle, grip, farenjit gibi solunum sistemi enfeksiyonları okulların açılması ve sonbahar-kış gibi mevsimlerde daha sık görülmektedir. Besin zehirlenmeleri, bulantı, kusma ve ateşe neden olabilir. Özellikle açıkta satılan yiyecekler, açıkta iyi pişmemiş yiyecekler, iyi yıkanmamış sebze ve meyveler yoluyla bulaşan mikroplar ishale neden olabilir. Yetersiz el hijyeni bu tür enfeksiyonların bulaşmasında başlıca rol oynar. Açıkta satılan yiyecekler tüketilmemelidir. Çocuklara iyi el hijyeni mutlaka hatırlatılmalıdır. Yemeklerden önce ve sonra, teneffüste oyun oynadıktan sonra ellerin yıkanması önemlidir. Eller su ve sabunla yıkanmalıdır. Bu şekilde çevreden ve yiyeceklerden bulaşabilecek enfeksiyonlardan korunulabilir.”

Aşılama programlarına uyum sağlanmalı

Çocukların aşılarının ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, “Pandemi döneminde Covid-19 endişesi nedeniyle çocukların rutin aşılama programlarına uyumunda sorunlar genel olarak tüm dünyada görülmüştür. Çocukların aşılanma durumları gözden geçirilmeli ve çocukluk çağı aşı takvimine göre gerekli tüm aşıları yapılmalıdır” diyerek sözlerini noktaladı.