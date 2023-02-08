Sinop’ta bir meslek lisesindeki ekmek atölyesi, deprem bölgesine gönderilmek üzere günlük 10 bin ekmek üretiyor. Yapılan üretimin afet durumu sonlanana kadar süreceği belirtildi.

Sinop’ta bir meslek lisesindeki ekmek atölyesi, deprem bölgesine gönderilmek üzere günlük 10 bin ekmek üretiyor. Yapılan üretimin afet durumu sonlanana kadar süreceği belirtildi.

Sinop Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bulunan ekmek atölyesi, depremzedelere ulaştırılmak üzere günlük taze ekmek üretimine başladı. 24 saat aralıksız şekilde çalışmalarını sürdüren okul personeli, Sinop Valiliğine ulaşan hayırseverlerin gönderdiği un ve maya gibi ekmek üretim malzemeleri kullanıyor. Günde en az 10 bin ekmek üretimi yapılarak Valilik koordinesinde deprem bölgesine gönderiliyor.

Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü, deprem bölgesinde yaşanan afet durumu sonlanana kadar her gün 10 bin ekmek üretimine devam edeceklerini kaydetti.