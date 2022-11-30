Olaydan sonra okula gelen polis ekipleri inceleme yaptı. H.D. adlı kız öğrencinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Öğrencinin 5 yerinden bıçaklandığı ve darp edildiği belirlendi.

Okul müdürü tarafından çağrılan ambulansla Mersin Şehir Hastanesine kaldırılan kız öğrenci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, olay öğleden sonra Okan Merzeci Mahallesi, Hüseyin Özer Merzeci Ortaokulunun zemin katındaki tuvalette meydana geldi. Sesleri duyan okul idarecileri, tuvalete girdiklerinde 13 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi Fatma Nisa Yürekli’yi kanlar içerisinde ağır yaralı olarak buldu.

Fabrikada gördüğü katiline aşık olan Elif ailesinin izniyle evlenmiş

Fabrikada gördüğü katiline aşık olan Elif ailesinin izniyle evlenmiş

Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde 7. sınıf öğrencisi Fatma Nisa Yürekli, okulun tuvaletinde darp edilerek ve bıçaklanarak öldürüldü.

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