Öğrencilerin okul saatlerinde yanlarında cep telefonu veya farklı iletişim araçlarının bulunmasının çocukların dikkatini dağıtacağını vurgulayan uzmanlar, okul saatleri arasında telefonun okul idaresinde olmasının çocukların daha iyi eğitim alabilmesine sebep olacağını, velilerin bunu çocuklarına anlatması gerektiğini belirtiyor.

Bir çok ülkede ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin okulda telefon kullanmasını yasaklanırken, ülkemizde de yasak olmasına rağmen bazı öğrencilerin okula telefon ile gitmesinin zararlarına değinen uzmanlar, çocukların derslere dikkatini verebilmesi ve başarısı için aileleri uyarıyor. Konya Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü Başkanı, Bilişim Uzmanı Doç. Dr. Yağmur Küçükbezirci, okulda kullanılan telefonun dikkatin dağılması ve beraberinde getirdiği sorunlara dikkat çekerek, “Öğrencilerimizin büyük çoğunluğunun cep telefonu var. Bu ilköğretim ya da ortaöğretim fark etmiyor. Bilindiği üzere öğrencilerimizin okula cep telefonuyla girmesi yasak. Şimdi yasak denildiği zaman insanların zihninde hemen yasaklara karşı bu yasağı nasıl kırabilirim, hele hele gençler ve çocuklar bunu özellikle düşünüyor. Fakat burada bir yasak varsa özellikle cep telefonuyla okula gitme yönünde şöyle bir durum söz konusu; çocuklar dersteyken cep telefonları yanında olduğu zaman kesinlikle bir dikkat dağılımına yol açacaktır. Öğretmen dersini anlatırken orada emek veriyor. Çocukları eğitim anlamında güzel bir yönde yönlendirmeye çalışıyor. Fakat yanlarında ekran olduğu zaman, bu cep telefonu olabilir ya da farklı şeyler, iletişim araçları olabilir, çocukların dikkati dağılacaktır” dedi.

“Burada en fazla iş velilere düşüyor”

Okul saatleri arasında telefonun okul idaresinde olmasının çocukların daha iyi eğitim alabilmesine sebep olacağına dikkat çeken Bilişim Uzmanı Doç. Dr. Yağmur Küçükbezirci, “Okulun girişinde cep telefonları toplanınca tabii ki veliler şunu diyor; ’çocuğumla ben irtibat kurmak istiyorum, bir şey mi oldu, çocuğuma istediğim zaman ulaşmak istiyorum’ gibi velinin gözünden baktığımız zaman doğru ama okul saatleri arasında telefonun okul idaresinde olması çocukların daha iyi eğitim alabilmesine sebep olacaktır. Velilerin bu konuda çocuklarına, iyilikle güzellikle anlatması gerekiyor. Tamamıyla bunu öğretmene ya da okula yükleyip de ’ya bak işte, okul idaresi ya da öğretmen benim cep telefonumu alıyor’, yani çocuğun o pencereden bakmasını önlemek gerekiyor. Çocukla öğretmeni ya da okul idaresini karşılıklı bırakmamak gerekiyor. Bence burada en fazla iş velilere düşüyor. Çünkü çocuğuna iyilikle, güzellikle anlatıp bunun yanlış bir durum olduğunu, onu derslerinden alıkoyacağını, eğitiminden alıkoyacağını, yanlış bir davranış olduğunu velilerin çocuklarına anlatması gerekiyor” diye söyledi.