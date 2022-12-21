Adana’nın kuzey ilçelerinde aşırı kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verilince, çocuklar soluğu sokakta alıp kar topu oynadı.

Adana’nın kuzey ilçelerinde aşırı kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verilince, çocuklar soluğu sokakta alıp kar topu oynadı.

Adana’nın yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan kar bugün sabaha kadar etkili oldu. Bu nedenle Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke ve Aladağ ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Eğitime ara verilmesinin yanı sıra engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayıldı. Kar nedeniyle kapanan yollarda belediye ekiplerinin iş makineleriyle açıldı. Birçok kişi için kar eziyete dönüşürken, çocuklar okulların tatil edilmesini fırsat bilerek kendilerini sokağa attı. Çocuklar arkadaşlarıyla kar topu oynayarak, “Uzun süredir ilk kez kar yağdı. Okullar da tatil olunca biz bu duruma çok sevindik. Şimdi de arkadaşlarımızla kar topu oynuyoruz, çok mutluyuz” dedi.

Kar yağışı nedeniyle ilçelerde kartpostallık görüntüler de oluştu. Vatandaşlar da evlerinin önündeki karları kürekle temizledi.