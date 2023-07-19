Eylül ayında başlayacak eğitim-öğretim yılında çocuklarının okula adapte olmasını kolaylaştırmak isteyen aileler, çocuk kitaplarına ilgi gösteriyor.

Okullar tatil olduktan sonra günlerini oyun oynayarak geçiren çocuklar yaz tatili heyecanını yaşamaya devam ediyor. Eylül ayında başlayacak olan yeni eğitim-öğretim yılında ilk kez okula başlayacak çocukları da öğrencilik heyecanı yaşanıyor. Eskişehir’deki aileler, şimdiden okula hazırlık yapmak için kırtasiye ürünlerini almaya başlarken, çocuklarını eğitime hazırlamak için eğitici kitaplar almaya da başladı. Eskişehir’de uzun yıllardır kitap-kırtasiye esnaflığı yapan Yusuf Kaplan, ailelerin çocuklarını geleceğe hazırladığını söyledi.

“Eskişehir’deki veliler bu konuda çok hassas ve duyarlılar”

Eskişehir’deki ailelerin çocuklarını eğitime hazırlamak için alışverişlere şimdiden başladığını söyleyen esnaf Yusuf Kaplan, bu davranışın çocukların geleceğine fayda sağladığını söyledi. Eğitimde önemli olan çocukların severek öğrenmesi olduğunu vurgulayan Kaplan, “Ebeveynler, yeni dönemde okula başlayacak çocuklarını eğitime hazırlama maksadıyla dikkat geliştirici, öğretici, çizgi becerisi kazandıran, okuma yazmaya hazırlayan ve eğlendirici boyama kitaplarına ilgi gösteriyor. Bugünlerde çocuklar sokakta onayıp, tatil ve eğlence de yapıyor ama Eskişehir’de velilerimiz bu konuda çok hassas ve duyarlılar. Eğitime başlangıç ve okul öncesi gruplarında bu tarz kitaplar tercih ediliyor. Çocuklarda da ilgi var ama daha çok teknolojiye adapteler, kitaplar genellikle anne ve baba gayretiyle sevdiriliyor. Bunun yanı sıra bazı inanılmaz çocuklar da var. Kitaplara ilgili olan, yüzlerce kitap olmasına rağmen birçoğunu bitiren çocuklar da var. O çocuklar ilkokula geçtiğinde arkadaşlarından daha ileride başladığı için daha iyi oluyor. Ortalama fiyatlar 10 ila 60 lira arasında değişiyor. Bazı zararlı şeyler bile 50 lirayken, bu geliştirici şeyler daha çok ilgi çekiyor” dedi.