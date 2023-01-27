Van’ın Edremit ilçesinde bulunan Şamran Anadolu Lisesine gönderilen eşyaların arasından çıkan bukalemun şaşırttı.

Van’ın Edremit ilçesinde bulunan Şamran Anadolu Lisesine gönderilen eşyaların arasından çıkan bukalemun şaşırttı.

Edremit ilçesine bağlı Erenkent Mahallesi’nde bulunan Şamran Anadolu Lisesinde okul idaresince nadir görülen ve daha çok Akdeniz Bölgesinde yaşayabilen bir bukalemuna rastlandı. Okula gönderilen eşyalar arasında bulunan bukalemun ise herkesi şaşırttı. Bulunan bukalemun okul idaresince Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğüne bağlı Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ise bukalemunu Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim etti. Koruma altına alınan bukalemun, ilkbahar aylarında daha sıcak bölgelere gönderilecek.

“Bukalemun yaşamını belli bir süre burada geçirecektir”

İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Van Gölü Havzası’ndaki bütün yaban hayvanlarının sorunlarıyla ilgilendiklerini belirtti. Merkeze son olarak bukalemun getirildiğini ifade eden Prof. Dr. Aslan, “Sürüngenler bilindiği gibi sıcak bölgelerde ve sıcak mevsimlerde ortaya çıkarlar. Kış ortasında burada bir okula malzeme geliyor ve malzemeler içerisinde de bir tane bukalemun görülüyor. Hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şubesine arayarak bize uğraştırdılar. Burada algının çok yüksek olması nedeniyle okul yönetimi ve öğrencilere çok teşekkür ediyorum. 10 gündür misafir etmekteyiz. Bu hastalar hem veteriner fakültesi öğrencilerine hem de doğaya katkı sağlamaktadır. Veteriner fakültesi öğrencileri de bu şekilde sürüngenler hakkında bilgi sahibi olmaktadırlar. Bukalemun yaşamını belli bir süre burada geçirecektir. Ondan sonra daha rahat yaşayabileceği yere Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şubesi Müdürlüğüne teslim ederek göndereceğiz” dedi.