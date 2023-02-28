Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan "Çocuklarımız İçin Beslenme Çantası" proje çerçevesinde 151 ihtiyaç sahibi çocuk ve depremzede çocuklara her gün beslenme çantası hazırlanıyor.

Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan "Çocuklarımız İçin Beslenme Çantası" proje çerçevesinde 151 ihtiyaç sahibi çocuk ve depremzede çocuklara her gün beslenme çantası hazırlanıyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile birçok güzel projeyi uygulamaya koyan Bilecik Belediyesi, örnek bir çalışmaya daha imza attı. Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı’nın yakın ilgisi ve takibi ile yürütülen proje çerçevesinde her gün çocuklar için içerisinde süt, peynir, taze meyve, zeytin, yumurta, ceviz, poğaça, simit ile meyve suyundan oluşan menü çocukların beslenme çantalarına konularak evlerine teslim ediliyor.

"Çocuklarımız için anlamlı ve güzel projeler üretmeye devam edeceğiz’’

Günde 151 çocuk için beslenme çantasının hazırlandığı proje hakkında bilgi veren Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, ‘’Çocuklarımız için anlamlı ve güzel projeler üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanarak, şunları söyledi:

‘’Çocuklarımızı çok seviyoruz. Onların geleceğe en güzel ve en güçlü şekilde hazırlanmaları için var gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki yarınlarımızı güzelleştirmek ve ülkemizi daha ileriye taşıyabilmek için en büyük hazinemiz olan çocuklarımızı mutlu etmeli, onlara en doğru ve en güzel eğitimi vermeliyiz. Çocuklarımızın yüzünde tebessüm oluşturacak, onlara değer verdiğimizin göstergesi olacak çok güzel bir projeyi daha uygulamaya koymanın mutluluğunu sizlerle paylaşmak istiyorum."

‘’Depremzede ailelerin çocukları da projeden faydalanıyor’’

Projenin Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiğini kaydeden Başkan V. Subaşı, "İhtiyaç sahibi olduğu belirlenen 93 ailedeki 151 öğrencinin yanı sıra ilimizdeki depremzede ailelerin çocuklarına her gün; süt, peynir, taze meyve, zeytin, yumurta, ceviz ile meyve suyundan oluşan menüyü çocuklarımızın beslenme çantalarına koyarak, bir gün öncesinden evlerine teslim ediyoruz. Hiçbir çocuğumuz eğitimleri esnasında yaşam zorluğunu hissetmemeli. Çocuklarımız yalnızca eğitimlerine odaklanmalı ve rahat bir şekilde okullarında sosyalleşebilmelidir. Tüm çabamız; çocuklarımızın okullarına aç gitmemeleri, yüzlerinde tebessümün eksik olmamasıdır" şeklinde konuştu.