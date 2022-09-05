Yaz tatili dönüşü bilgisayarlardan akıllı saate, kahve makinesinden spor aletlerine, beyaz eşyadan robot süpürgeye yüzlerce ürün tüketiciyle buluşuyor.

Yaz tatili dönüşü bilgisayarlardan akıllı saate, kahve makinesinden spor aletlerine, beyaz eşyadan robot süpürgeye yüzlerce ürün tüketiciyle buluşuyor.

Tatil dönüşü yüzlerce üründe özel teklifler başladı. 12 Eylül’e kadar geçerli olan kampanyayla yeni eğitim öğretim yılı öncesi Pasaj kullanıcılarına özel ücretsiz kargo, peşin fiyatta indirim ve tarifeye ek ödeme seçenekleri sunuluyor. Kampanya, 12 Eylül’ e kadar geçerli olacak.

Türkiye’nin alanında en büyük elektronik tedarikçilerince sunulan binlerce ürüne ulaşılabilen platformda bilgisayardan akıllı saate, kahve makinesinden spor aletlerine, beyaz eşyadan robot süpürgeye kadar her yaştan kullanıcının bütçesine ve ihtiyacına uygun tekliflerin sunulduğu duyuruldu.

Açıklamaya göre; Şehre Dönüş Fırsatları, Pasaj’da yer alan Hobi, Spor, Elektrikli Ev ve Mutfak Aletleri, Beyaz Eşya ve TV, Sağlık ve Kişisel Bakım kategorilerini kapsıyor. Pasaj’ın Okula Dönüş Fırsatları ise cep telefonu, bilgisayar, tablet, akıllı saatler, kulaklık ve hoparlör, oyuncu ürünleri ve bilgisayar aksesuarlarında geçerli. 9 Ağustos-18 Eylül tarihleri arasında geçerli olan ‘PC Okula Dönüş” kampanyasında seçili bilgisayar modellerinde hem peşine kontratlı hem de kontratlı fiyat avantajı ve ek olarak peşin fiyatına 12 taksit fırsatı sunuluyor. Turkcell Çocuk Paketleri, ebeveynlerin tüm ihtiyaçları düşünülerek hazırlandı. 7-15 yaş arasındaki çocuklara, Zaman Yönetimi, Çocuğum Güvende, Reklam Engelleme, Güvenli İnternet ve BiP Konum Takip gibi ücretsiz ek özellikler mağazalarda sunuluyor.