Denizli Gençli ve Spor İl Müdürlüğü’nün öncülüğünde düzenlenen İlköğretim Haftası Okula Başlıyorum Satranç Turnuvası Teraspark AVM’de tamamlandı.

Denizli Gençli ve Spor İl Müdürlüğü’nün öncülüğünde düzenlenen İlköğretim Haftası Okula Başlıyorum Satranç Turnuvası Teraspark AVM’de tamamlandı.

30 Eylül 2 Ekim tarihleri arasında 7-8-9-10 yaş sporcularının genel ve kızlar kategorilerinde şampiyonluk için hamle yaptığı turnuva, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. 155 sporcunun katıldığı turnuva sonunda ilk 10’a giren sporculara madalya ilk 3’e giren sporculara madalya ve kupaları takdim edildi.

İlman ailelere teşekkür etti

Okula Başlıyorum Satranç Turnuvası ödül törenine katılarak şampiyonlara ödüllerini takdim eden Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman açılış konuşmasında satrançın, çalışan hafıza, akıcı zeka, dikkat, konsantrasyon, üst bilişsel beceriler gibi birtakım becerileri geliştirmek adına çok önemli bir spor olduğunu vurguladı. Denizli’de satranç sporunu daha ileriye taşımak için bu spora gönül vermiş paydaşlarla çalışmaya devam edeceklerini belirten İlman, ailelere ve turnuvada emeği geçenlere teşekkür etti.