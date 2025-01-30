Yarıyıl tatilinde kapılarını gençlere ve ailelerine açan Kocaeli Bilim Merkezi, "Okula Bi Ara" etkinlikleri ile 3 günde 80 bin ziyaretçi ağırladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi okulların yarıyıl tatiline girmesi ile gençler ve aileleri için bir dizi etkinlik düzenledi. Kocaeli Bilim Merkezindeki etkinliklerinde minikler doyasıya eğlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı hizmet veren Bilim Merkezi, okulların yarıyıl tatiline girdiği dönemde 4-13 yaş aralığındaki çocuklara yönelik bir dizi etkinlik düzenledi. Kocaeli Bilim Merkezinde 3 gün süren etkinlikler kapsamında; renkli atölyeler, özel gösteriler, spor aktiviteleri, sanal gerçeklik deneyimleri, interaktif oyunlar ve eğlenceli sahne şovları gerçekleştirildi. Tatil döneminde olan öğrenciler, aileleri ile birlikte Bilim Merkezi’ne akın ederek kendileri için hazırlanan farklı atölyelerde keyif dolu anlar geçirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş de gençlerin heyecanına ortak oldu. Çocukların enerjilerini attığı, eşsiz deneyimler ve eğlenceli anlar yaşadığı "Okula Bi’ Ara" etkinliklerinde ebeveynler de bilim, teknoloji ve sanata dair keyifli deneyimler yaşadı. Çocuklar aileleri ile birlikte birbirinden renkli balon kukla, seramik, cam boncuk, ahşap boyama, karınca tacı, ip sanatı, neşeli şapkalar, renkli önlükler, hayal bahçem, renkli dünyam, ebru, temizlik robotu, elektro böcek, çocuksan kruvasan, hama boncuk, slime ve çanta boyama atölyelerinde eğlenceli vakit geçirdi. Çocuklara ve gençlere hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunan Kocaeli Bilim Merkezi, 3 gün süren "Okula Bi’ Ara" etkinliğinde 80 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Bilim Merkezinin ilgi çekici dünyasına hayran kalan çocuklar ve aileleri unutulmaz anlar yaşadı.