2023 döneminde yapacağı etkinliklerin tanıtım çalışmaları çerçevesinde okul ziyaretlerini hızlandırdı.

2023 döneminde yapacağı etkinliklerin tanıtım çalışmaları çerçevesinde okul ziyaretlerini hızlandırdı.

Düzce’de gençler ve lise öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek olan etkinliklerin planlaması yapıldı. Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün koordinasyonunda gerçekleştirilecek olan etkinliklerin tanıtımı için ekipler okul ziyaretlerini hızlandırdı. Arsal Anadolu, Kız Anadolu İmam Hatip, Cumhuriyet Anadolu ve Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri 2022-2023 döneminde gençlere yönelik yapılacak çalışmaları okul yöneticilerine iletti. Yöneticilerin de fikirlerini alan personeller, gençlerin istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürecek.