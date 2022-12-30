Erzincan İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün başkanlığında resmi ve özel okul yöneticileri ile çevrimiçi değerlendirme toplantısı yapıldı.

Erzincan İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün başkanlığında resmi ve özel okul yöneticileri ile çevrimiçi değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantının ağırlıklı gündem maddeleri destekleme ve yetiştirme kursları, okul temeli mesleki gelişim, "Aile Okulu" çalışmaları, kütüphanelerin etkin kullanımı ve kitap okuma alışkanlıklarının arttırılmasına yönelik çalışmalar oldu. İl Millî Eğitim Müdürü Gün ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığının uygulamaya geçirdiği "Okul Temelli Mesleki Gelişim Projesinden" tüm okulların istifade etmesini arzuladıklarını, okulların ihtiyaç duydukları alanlara yönelik mesleki gelişim programlarının okul düzeyinde hazırlanması ve uygulamasının okulda yapılmasını içeren bir yaklaşım olan en önemlisi hizmet içi eğitim giderlerinin bakanlık tarafından karşılandığı bu imkânı okulların fırsata çevirmesi gerekliliğini vurguladı.

İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün konuşmasında, “Başarı için olmazsa olmazlardan olan destekleme ve yetiştirme kurslarını sık sık ziyaret ediyoruz. Öğrencilerimizin motivasyonunu arttırmak için çalışmalar planlamak lazım, derslerde ve kurslarda sınıf kurgularını yaparken planlamayı iyi yapmak lazım her açıdan eşit sınıflar kurgulamak eğitimde fırsat adaleti için, öğrencinin sınıf aidiyeti için dikkat edilmesi gereken bir husus. Destekleme ve yetiştirme kurslarımıza katılımı teşvik etmek için öğretmenlerimizle, velilerimizle işbirliği yapmamız gerekiyor. İl genelinde yapılan ortak analizlerinin rehberlik servislerince ve zümrelerce kazanımların öğrenci tahlil edilmesi bu bağlamda gerekli iyileştirme çalışmalarının planlanması başarıyı arttıracaktır. İpekyolu MTAL’de meslek lisesi öğrencilerimizin kursları devam etmekte. Meslek Lisesi yöneticilerimizin mazeretsiz şekilde kurslara katılmayan öğrencilerimizle görüşmeler yapması rehberlik servislerinin bu süreçlerde aktif kullanılması bir öğrenci fazla kurslara katılımı artırmak dahi başarıdır” ifadelerini kullandı. ilgi ve takip ile bu sayıların artacağını belirten Gün başarı dilekleri ile toplantıyı sonlandırdı.