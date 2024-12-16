Erzurumlu iş insanı Ferit Kaya, doğup büyüdüğü Karayazı ilçesinde bin 500 öğrenciye mont dağıttı. Karakışın hüküm sürdüğü ilçe ve köylerde yaşayan çocuklar dağıtılan montlara çok sevindi.

Okulları ziyaretinde bazı öğrencilerin montsuz ya da kullanışsız kıyafetler giyindiği gören Ferit Kaya, bu öğrencileri belirleyip onlara sıcak bir kış geçirecekleri montları tek tek okullarına giderek dağıttı. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilere her zaman yardım ettiğini ve bunun da kendisini çok mutlu ettiğini belirten Ferit Kaya, "Her olduğu gibi bu yıl da Erzurum’un güney ilçelerinde yaşayan yüzlerce öğrenciyi şehir merkezine getirerek tarihi mekanlar başta olmak üzere Palandöken gezisi düzenleyip, AVM’lerin oyun salonlarında hoşça vakit geçirip yemek yiyoruz. Bu vesile ile gittiğimiz bazı okullarda öğrencilerin montsuz ya da kendisini soğuktan koruyacak kıyafeti olmadığını gördüm. Okul yolunda üşümesin diye 1500 öğrenciye mont dağıttım. Benim herkesten ricam özellikle karakışın hüküm sürdüğü köy ve ilçelerdeki öğrencilere sahip çıkalım" diye konuştu.

Ferit Kaya, önümüzdeki günlerde öğrencilere montla birlikte bot da dağıtılacağını söyledi.