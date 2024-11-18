Adıyaman’ın Besni ilçesinde okula gitmek isteyen öğrenciler, çamurlu yollarla mücadele ediyor.

Adıyaman’ın Besni ilçesinde Erdemoğlu Mahallesi’nde faaliyet gösteren Özel Eğitim Uygulama Okulu’na giden öğrencilerin çamurlu yollarda ilerlemesi tepkilere neden oluyor. Çamurlu yolları aşarak okula gitmeye çalışan öğrencilerin okula kavuşana kadar kıyafetleri çamurdan geçilmiyor. Çocuklarını okula götürmeye çalışan veliler de çamurlu yollarda mağdur oluyor.

Duruma tepki gösteren veliler, “Besni ilçe merkezinde bulunan bu okulumuza giden yol çamurdan geçilmiyor. Defalarca yolu ilgili yerlere bildirmemize rağmen her hangi bir çalışma yapılmadı. Oldukça mağdur durumdayız. Bu yola biran önce çözüm bulunması gerekmektedir. Çocuklarımızı okula götürene kadar çocuklarımızın her tarafı çamur içerisinde kalıyor. Daha kış tam kendini göstermeden bu haldeyiz” diye konuştu.