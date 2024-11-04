Okul yararına düzenlenen kahvaltıya yoğun ilgi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan İsmail Hakkı Tonguç İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen ve okul yararına yapılan kahvaltı yoğun ilgi gösterildi.

İsmail Hakkı Tonguç İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından Çaycuma Belediyesi’ne ait Seka Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen kahvaltıya yoğun ilgi gösterilince alanda yoğun kalabalık oluştu. Velilerin evlerinde yapmış oldukları yiyecekler ise kısa sürede tükendi.

Seka Sosyal Tesisleri’nin alanının dar olmasından dolayı hem veliler hem de öğrenciler burada aşırı bir kalabalık oluşturunca masalarda boş yer kalmadı. Günler öncesinden satılan biletler ise kısa sürede tükendi.

Yardım; "Beklentimizin üzerinde bir yoğunluk oldu"

İsmail Hakkı Tonguç İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Taşkın Yardım okul yararına düzenledikleri kahvaltı programı nedeniyle yaptığı açıklamasında; "Okulumuzun yararına düzenlemiş olduğumuz kahvaltı organizasyonunda katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Hava muhalefetinden dolayı kapalı alanda yaptığımızdan ötürü yoğunluk yaşandı. Beklentimizin üzerinde bir yoğunluk oldu. Emeği ve katkısı geçen herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kahvaltının ardından etkinlikler kapsamında yüz boyama, halk oyunları gösterileri, orkestra,palyaço ve çeşitli aktiviteler yapıldı.